Continúan los conflictos al interior de “¿Ganar o servir?” y esta vez las protagonistas son Camila Recabarren y la Botota.

Todo esto, porque Recabarren estaba molesta con la transformista, puesto que no interviene cuando ella discute con Mariela Sotomayor.

A raíz de ello, Camila aprovecho que estaba cerca de la Botota para comenzar a cantar “Nunca quedas mal con nadie” de Los Prisiones.

Frente a ello, la exTierra Brava no se quedó callada y encaró a su compañera “mientras no peleen y cierren el hocico y no se desquiten conmigo, todo bien. Si quieres que me agarre con la Mariela, estás equivocada, no me voy a agarrar con ella ni contigo”.

Luego, Recabarren insistió en que le tendría miedo a Mariela y Botota le siguió respondiendo “no te tengo miedo y tú tampoco a mí. Mídete conmigo, tú sabes que cuando yo respondo soy súper hiriente”.

En medio de toda esta discusión, justo la periodista pasó frente a ellas y apoyó a Batota “usted no se contamine. A ella le gusta esto, ella piensa que esto es bueno”.

“A mí cuando me buscan me encuentran, gente enferma”, cerró muy enojada la transformista.