Tomás López, hermano de Cote López disparó con todo contra Diego Jiménez, hijo de Luis Jiménez, en medio de la polémica que sacude a la familia Jiménez-López. En ese sentido, Tomás trató al primogénito del ‘Mago’ como un “depravado y un drogadicto“.

En marco de la controversia, Tomás fue uno de los apuntados por el público por no salir a defender a su hermana. Sobre esta situación se refirió en su cuenta de Instagram. En la red social publicó una historia con un extenso mensaje que borró momentos después.

“Si mi hermana lo consideró un hijo, yo lo consideré un hermano de otra madre y un mejor amigo”, señaló refiriéndose a Diego, a quien dejó un potente mensaje: “nos rompiste el corazón y nos traicionaste. Cualquier motivo que tuvo mi hermana para alejarte y solo de noche, es porque eres un depravado y un drogadicto, que llegaba a su casa sin mantenerse en pie o modular y dejaba bolsitas de droga a su paso”, acusó el hermano de Cote López.

Hermano de Cote López lanza duras declaraciones contra Diego Jiménez

Pero el familiar de la influencer no se quedó ahí, ya que agregó que el hijo del ‘mago’ “necesita ayuda y ya no será la mía. Su mente está averiada y cualquiera que lo conoció antes y lo ve ahora se da cuenta”.

Junto a ello, Tomás agregó que la empresaria tuvo que “quedarse callada y dejarte hacer el loco solo, pero le rompiste el corazón. Ahora cerró su Instagram, nunca había pasado, la persona más alegre que conocía, ya no lo está y siento su dolor cómo si fuera el mío”.

“No digas mentiras sobre ella y no diré verdades sobre ti . Por otro lado, la sazona… No vale la pena hablar de alguien que se jacta de que su papá mató a alguien, que amenaza con eso y dice que por eso está donde está. No te tenemos miedo. Se deduce cómo es y todo quien la conoce se da cuenta tarde o temprano”, advirtió amenazante.

A pesar de aquello, el hermano de Cote López le envió buenos deseos. “Les deseo que puedan limpiarse, rehabilitarse, y cambiar la persona que son, no por ustedes, sino por el maravilloso hijo que la vida les dio”.

“Disfruten la malla fama fama que ganaron ‘super estrellas’. Esto es lo último que diré sobre el tema porque me duele el corazón, perdí un hermano, para mí ellos ya no existen“, culminó.