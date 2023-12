Comparte

El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, dejará su cargo el 17 de diciembre tras terminar su periodo luego de ocho años en ejercicio.

En entrevista con El País analizo su gestión que traspasó diferentes gobiernos, afirmando que cuando llegó el del Presidente Gabriel Boric, se notó su falta de expertiz en el sector público.

"Se notó absolutamente. A diferencia de lo que me ocurrió en los dos Gobiernos anteriores [Bachelet; Piñera], cuando los ministros y subsecretarios solicitaban reuniones permanentemente. Si tenían un problema con una concesión o con los tiempos de los decretos, por ejemplo, me preguntaban. Esas cosas están dentro de la colaboración que tiene que haber entre el fiscalizador y el fiscalizado y eso nos ha faltado en este último tiempo", respondió.

"¿En qué se ha graficado esa falta de experiencia?", le preguntaron. "Precisamente, en no conocer bien la manera y la incidencia que tiene la Contraloría en el funcionamiento del Estado. Creo que fue no haber visto que la Contraloría no solo es el ente fiscalizador, sino también colaborador de la gestión pública", señaló Bermúdez.