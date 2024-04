Comparte

La Fiscalía Centro Norte salió a explicar por qué impidieron la salida del país al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien iba a viajar a Venezuela.

A través de un comunicado, señalaron que “el día 17 de abril, a las 22:30 horas aproximadamente, la Fiscalía Centro Norte se comunicó con el abogado del imputado Daniel Jadue Jadue, por cuanto se tomó conocimiento, que este último se aprestaba a salir del país con destino a Venezuela”.

A lo anterior, agregan: “Debido a que dicho imputado, entre otras personas, está citado a una audiencia de formalización de investigación, para el 29 de mayo próximo, la Fiscalía informó al abogado defensor del imputado que dentro de sus facultades legales, se encuentra la de procurar y asegurar la realización de la audiencia indicada, por lo que era posible en este contexto, solicitar judicialmente una medida cautelar personal, para cumplir con el objetivo“.

“Ante ello, el abogado del imputado informó que su representado se desistió, voluntariamente, de viajar“, concluye el comunicado.

Impiden salir del país al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. – Agencia Uno.

“Fiscal me amenaza con detenerme”, dijo Jadue

A través de su cuenta de X, el alcalde Jadue acusó que no pudo salir del país a pesar de no tener una cautelar en su contra “Fiscal me amenaza con detenerme”, apuntó en la red social.

Junto a esto, criticó que la situación “es un atentando a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional“, por lo tanto, anunció que ejercerá acciones legales para “frenar estas arbitrariedades.

Luego, la Municipalidad de Recoleta emitió un comunicado indicando que el impedimento de viajar fuera del país es “una acción arbitraria e inconstitucional”.

El edil pretendía viajar a Caracas para ser parte del “Encuentro hacia la Agenda Alternativa Social Mundial”, comunicó el escrito del Municipio.

Asimismo, precisaron que “el vuelo, que estaba programado para las 00:30 horas, se vio interrumpido luego que la fiscal Giovanna Herrera se comunicara con el abogado del alcalde, para amenazar al jefe comunal con una orden de detención verbal, si este abordaba el avión“.

“Fue una situación uy extraña, pues llegué al aeropuerto, pasé todos los controles, me timbraron el pasaporte y luego de todo el proceso realizado sin problemas se me acerca un policía de la PDI y me indica que desde la fiscalía no querían que viajara, lo que me parece de una alta gravedad, pues estamos ate una persecución sin parangón”, comentó la autoridad comunal.