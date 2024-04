Comparte

La diputada Camila Flores propuso un proyecto de ley para garantizar la protección de los datos biométricos o sensibles, para así, abordarlos y seguir avanzando hacia un futuro digital más seguro y protegido.

Esto, en medio de la creciente preocupación por la llegada de nuevas tecnologías, el debate se centra en cómo se utilizan y protegen los datos personales de las personas.

Los peligros asociados a esta práctica cada vez más común de intercambiar dinero a cambio de una fotografía del iris ha llevado a que en otros países se prohíba su ejercicio.

Ejemplo de lo anterior es lo que pasó con la compañía de criptomonedas, Worldcoin, que se prohibió en España luego de que se le acusara de compartir datos personales, que las personas entregaron para recibir dinero virtual.

Principalmente por los eventuales riesgos y el desconocimiento en torno a qué se hace con estos datos en el marco del auge de la Inteligencia Artificial.

“Conociendo los peligros asociados al intercambio de dinero por datos personales, hemos llegado a la conclusión que los datos biométricos pueden dar lugar a una serie de riesgos para la privacidad y la seguridad de las personas, así como para la sociedad en su conjunto”, explicó.

Además, Flores señaló que “existen riesgos inherentes a la biometría misma, ya que esta información no es secreta, no puede modificarse y podría generar usos no deseados como la suplantación de identidad, amenazas a la privacidad y riesgos de seguridad cibernética”.

“Así como nuestro país es pionero en temas como regular la clonación de personas, también buscamos adelantarnos en el tema de las futuras tecnologías y su impacto”, puntualizó.

El proyecto de ley propuesto busca establecer un marco legal sólido para proteger los datos biométricos de los ciudadanos, promoviendo así un entorno digital seguro de la privacidad individual.