El humorista Claudio Reyes repasó el programa de Mega “El Antídoto”, espacio conducido por el también comediante Fabrizio Copano.

Reyes habló en el programa “La Hora de tu Podcast”, donde sostuvo que tuvo la intención de ver el estelar de Mega, pero no le gustó para nada.

“Una vez dije: ‘Si voy a opinar, lo voy a mirar’. No aguanté más de tres minutos y me dieron ganas de vomitar“, afirmó el ex ‘Morandé con Compañía’.

La crítica sin filtro de Claudio Reyes

En la misma línea, sostuvo que “no le encontraba patas ni orejas” al programa humorístico, a pesar de que en este participan excolegas de él. “Y eso que están mis amigos ahí, Kurt (Carrera), Martín (Grass), la Ina Sáez”, añadió.

Por último, ironizó: “Una kermés de colegio, a las que me han invitado, era diez veces mejor que esa hue… (…) Podrán darle unos 30 años de rodaje (a El Antídoto), y a lo mejor agarra un poco”.

“Yo veía salir a Gonzalo Cáceres y ya me moría de la risa. Ahora la gente está pidiendo ese programa, mira lo que es la vida (…) Ese es el alma de nuestro Chile (…) La idiosincrasia nuestra, la picardía, el ingenio, la talla, el humor y las mujeres“, cerró Claudio Reyes.