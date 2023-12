Comparte

Irina Karamanos abordó lo que fue su relación de pareja con el Presidente Gabriel Boric y su polémica separación. "Yo creo que siempre es un poco el mantra, el aguantar...", declaró la cientista política en el podcast "Escápate de tu casa", conducido por Fabrizio Copano.

"Estoy viviendo un momento de gran cambio y en general ha existido un gran respeto para mí persona", declaró Karamanos.

La profesional se refirió a las distintas presiones que experimentó, apuntando a que "hay un tema de imagen y de mostrar estabilidad, algo muy tradicional, pero eso es como aguantar, aunque todo esté mal".

Junto a lo anterior, puntualizó: "Lo digo no solo por la imagen del Gobierno, sino de las parejas, eso es preocupante y no hay que dar esa imagen y no se nos pasó por la cabeza fingir o aguantar".

Sobre ser la pareja de un Mandatario, indicó: "Hay un manto de protección como una cosa maternal que no terminaba de calzar conmigo tampoco"

“Eris la persona más casada de Chile, eres famosa por estar con pareja que es el presidente. (...) es quizás la figura más casta del reino”, bromeó entre risas.